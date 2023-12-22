Крупный пожар произошел в нежилом здании в Химках

Крупный пожар произошел в нежилом здании в поселке Лунево городского округа Химки. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Сведения о возгорании поступили ночью от очевидца. Когда пожарные прибыли на место, горел фасад одноэтажной постройки. Площадь пожара составляла пять квадратных метров, затем огонь распространился на площади пятьсот «квадратов».

Пожару присвоили второй ранг сложности. Ближе к утру площадь возгорания удалось сократить до двухсот квадратных метров. К тушению привлекали почти семьдесят человек и двадцать пять единиц техники.

В ведомстве уточнили, что при пожаре никто не пострадал, до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир в Лыткарино. В результате погибли три человека — семейная пара и их малолетняя внучка.