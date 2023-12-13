Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели в пожаре семейной пары и их семилетней внучки

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в одной из квартир в Лыткарино. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Погибшие — мужчина и женщина, а также их семилетняя внучка, уточнили в ведомстве. Возгорание произошло в ночь на среду. Причиной стало замыкание электрического щита.

На месте работают следователи и криминалисты. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье потушили пожар на территории хлопкопрядильной фабрики. Площадь возгорания составила 2,8 тысячи квадратных метров.