Крупный пожар в производственном здании в Подмосковье потушен

Спасатели потушили крупное возгорание в производственном здании на улице Стачки 1885 года в Орехово-Зуево, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар начался накануне вечером. Огонь целиком охватил одноэтажное кирпичное здание. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

К тушению привлекали пятьдесят шесть человек и девятнадцать единиц техники. В результате пожара пострадал один человек.

Установление всех обстоятельств случившегося контролирует Орехово-Зуевская городская прокуратура.