Крысы захватывают мегаполисы: раскрыта пугающая статистика Лондона и Нью-Йорка

Крупные мегаполисы Великобритании и Соединенных Штатов переживают беспрецедентный всплеск численности крысиной популяции, что становится причиной растущей тревоги среди горожан. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Согласно информации от британских служб дератизации, за последние годы число запросов на профессиональную помощь увеличилось на 20%. Оценки общей численности крыс в Британии разнятся – от 10 до 120 млн. Только одна компания Drain Detectives с 2023 года зафиксировала свыше полумиллиона случаев нашествия грызунов.

Специалисты выделяют комплекс факторов, стимулирующих стремительное размножение вредителей:

Доступность питания. Широкое распространение фастфуда в сочетании с недостатками в системе утилизации отходов создают для крыс неистощимую кормовую базу.

Проблемы коммунальных сетей. Активная застройка и износ подземных коммуникаций приводят к повреждениям канализационных систем, формируя идеальные убежища для расселения и роста численности грызунов.

Влияние погодных условий. Более мягкие зимы, связанные с потеплением климата, также могли внести свой вклад в улучшение условий для размножения.

Масштабы угрозы в США сопоставимы по серьезности. За последние 17 лет популяция крыс выросла на 400% в Вашингтоне, на 300% – в Сан-Франциско и на 160% – в Нью-Йорке. Явление приобретает мировой характер, задев и другие крупные города, такие как Торонто и Амстердам.

Эксперты подчеркивают, что традиционные методы борьбы, в частности, использование отравленных приманок, демонстрируют снижение эффективности. Крысы проявляют себя как интеллектуальные и подозрительные создания, способные игнорировать незнакомую пищу. Ко всему прочему, у них выработалась наследственная невосприимчивость к большинству распространенных ядов. В связи с этим специалисты призывают к незамедлительным действиям: решение проблемы роста популяций грызунов в городской среде требует комплексной стратегии, объединяющей передовые технологии, модернизацию инфраструктуры и повышение грамотности населения.

