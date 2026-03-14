«Куда-то они все пропали». Григорий Лепс пожаловался на исчезновение красивых женщин

Народный артист России Григорий Лепс, посетивший церемонию вручения премии «Виктория», не стал скрывать подробностей своего душевного состояния после недавнего разрыва с молодой избранницей. Исполнитель признался, что в настоящий момент чувствует себя абсолютно свободным человеком, причем во всех смыслах этого слова.

Знаменитость честно ответил на вопросы журналистов о том, как он переживает завершение отношений с Авророй Кибой. По словам артиста, поводов для грусти у него нет, однако он уточнил, какие именно эмоции сейчас испытывает.

«Я вообще не переживаю (расставание с Авророй. — Прим. Life.ru). Сердце не могу сказать, а чуть-чуть ниже всё свободно. Я всё меньше и меньше вижу красивых женщин. Куда-то они [пропали] все», — поделился откровением Лепс в беседе с Super.ru.

Кроме того, музыканту задали вопрос о коллеге по цеху — певице Славе, которая, как известно, тоже находится в статусе одинокой женщины. Однако версию о возможном романе или хотя бы взаимной симпатии Лепс поспешил развеять. Его комментарий был лаконичным и недвусмысленным: «Она замужем…».

