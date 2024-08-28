Курьера телефонных мошенников задержали в Подмосковье

В Подмосковье заключили под стражу 19-летнего мужчину, который обвиняется в хищении денежных средств у пенсионеров, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, мошенники звонили пожилым гражданам и представлялись сотрудниками государственных органов. Они убеждали жертв в том, что их деньги находятся в опасности, поэтому их нужно перевести на «безопасные» счета.

Одной из потерпевших стала 62-летняя жительница Раменского округа. Она передала мужчине, который выполнял роль курьера телефонных мошенников, свыше 1,3 миллиона рублей.

На допросе обвиняемый рассказал, что информацию с адресами, откуда нужно забрать деньги, получал в одном из мессенджеров. Возбуждено уголовное дело.