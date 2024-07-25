Квартира загорелась этим утром в Наро-Фоминском округе

Рано утром в четверг в поселке Калининец под Наро-Фоминском загорелась квартира, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям около шести часов утра. К тушению привлекали свыше десяти человек и три единицы техники.

В 07:28 была объявлена ликвидация последствий пожара. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире в подмосковном Чехове пострадали несколько человек.