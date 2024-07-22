Несколько человек пострадали при пожаре в квартире в Чехове

Пожар произошел в квартире в городском округе Чехов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании на улице Полиграфистов поступили спасателям накануне около семи часов вечера. К тушению привлекали восемнадцать человек и пять единиц техники.

На ликвидацию последствий возгорания понадобилось чуть меньше часа. В результате ЧП пострадали несколько человек.

Ранее крупный пожар произошел на территории промышленного предприятия в Талдоме.