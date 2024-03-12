Квартира загорелась минувшей ночью в подмосковном Клину

Квартира загорелась этой ночью на улице 50 лет Октября в подмосковном Клину, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям после часу ночи. Спустя примерно пятнадцать минут огонь был полностью ликвидирован.

К тушению привлекали десять человек и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в главке.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском вспыхнул склад со строительными материалами.