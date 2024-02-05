Квартира загорелась ночью в жилом доме под Истрой

Этой ночью в одной из квартир в поселке Снегири городского округа Истра произошел пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям около полуночи. К тушению привлекали десять человек и три единицы техники.

Ближе к трем часам ночи огонь был полностью ликвидирован. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Истре вспыхнул двухэтажный жилой дом. В этот момент внутри постройки никого не было.