Квартира загорелась ночью в жилом доме под Истрой
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области]
Этой ночью в одной из квартир в поселке Снегири городского округа Истра произошел пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании поступили спасателям около полуночи. К тушению привлекали десять человек и три единицы техники.
Ближе к трем часам ночи огонь был полностью ликвидирован. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Истре вспыхнул двухэтажный жилой дом. В этот момент внутри постройки никого не было.