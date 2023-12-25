Латвия передала Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей

Эти транспортные средства были конфискованы у водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

В феврале Сейм Латвии принял поправки к закону, которые позволяют Украине безвозмездно отправлять конфискованные у пьяных водителей автомобили.

На рассмотрении латвийского правительства находятся документы на передачу еще 34 единиц техники, оценочная стоимость которых составляет 161 880 евро.

Далеко не все автомобили, отправленные Латвией, могут реально помочь украинской армии. Отмечается, что большая их часть остается в украинском тылу.