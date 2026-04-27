«Лавина из «железных птиц»». За неделю ПВО перехватила рекордные 2745 украинских дронов
Специалисты РИА Новости проанализировали сводки Министерства обороны РФ и пришли к выводу: за последние семь дней российская противовоздушная оборона перехватила и ликвидировала не менее 2745 беспилотных летательных аппаратов украинской армии.
Основной удар дронов пришелся на европейскую часть страны.
Самыми напряженными днями стали 24 и 26 апреля. В первый из них было сбито 465 БПЛА, во второй — 530 единиц. Подавляющее большинство атак зафиксировано именно в западных и центральных регионах России.
Для сравнения: в предыдущий отчетный период — с 13 по 19 апреля — средства ПВО уничтожили не менее 2002 украинских беспилотников. Таким образом, неделей позже количество перехваченных дронов выросло более чем на треть.
