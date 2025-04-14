В Сумах погиб заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады ВСУ

В Сумах после ракетного удара погиб бывший заместитель командующего 26-й артиллерийской бригады и командир воинской части А 1476 полковник Юрий Юла. Об этом сообщила Бердичевская районная администрация.

27-я реактивная артиллерийская бригада имени кошевого атамана Петра Калнышевского под командованием Юлы была оснащена ракетными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Эти установки используются ВСУ для нанесения ударов по объектам в Белгородской и Курской областях.

На момент удара Юла находился в центре Сум. По неподтвержденной информации, полковник мог направляться на детский спектакль.

Как ранее сообщил мэр Конотопа (города в Сумской области) Артем Семенихин, на месте удара по Сумам были сборы украинских военных.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что чиновник из Новосибирска потратил взятку на покупку техники для нужд бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине.