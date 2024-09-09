Легкомоторный самолет упал в Подмосковье, экипаж погиб — СМИ
Легкомоторный самолет упал в Подмосковье, экипаж погиб
Фото: [unsplash.com]
В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации издания, ЧП случилось в Рузском округе. Борт выполнял тренировочный полет, уточнил собеседник издания.
По предварительным данным, на борту находились два человека. Они погибли.
Официальных комментариев по поводу данного происшествия пока не поступало.