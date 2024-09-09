Легкомоторный самолет упал в Подмосковье, экипаж погиб — СМИ

Легкомоторный самолет упал в Подмосковье, экипаж погиб

Безопасность
unsplash.com

Фото: [unsplash.com]

В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, ЧП случилось в Рузском округе. Борт выполнял тренировочный полет, уточнил собеседник издания.

По предварительным данным, на борту находились два человека. Они погибли.

Официальных комментариев по поводу данного происшествия пока не поступало.

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