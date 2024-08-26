Легковушка сбила женщину с ребенком во дворе дома в Орехово-Зуево

Легковой автомобиль, за рулем которого находилась жительница Орехово-Зуево, сбил женщину с ребенком в одном из дворов города. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в понедельник возле дома на Набережной улице. Женщина 1975 года рождения, управляя легковушкой, при движении задним ходом сбила жительницу 1993 года рождения, которая выходила из подъезда с коляской.

В результате пешеходы, в том числе девочка 2024 года рождения, получили травмы, их госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.