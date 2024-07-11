Летевший в сторону Москвы БПЛА уничтожили в небе над Ступино

БПЛА были уничтожены и перехвачены над территориями Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областей, уточнили в военном ведомстве.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, один из дронов был сбит в небе над городским округом Ступино. Беспилотник летел в сторону столицы.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте работают представители экстренных служб.