Летевший в сторону Москвы БПЛА уничтожили в небе над Ступино
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Минувшей ночью российские средства ПВО отразили атаку пяти беспилотников противника, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.
БПЛА были уничтожены и перехвачены над территориями Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областей, уточнили в военном ведомстве.
Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, один из дронов был сбит в небе над городским округом Ступино. Беспилотник летел в сторону столицы.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте работают представители экстренных служб.