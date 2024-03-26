Лидер КПРФ Зюганов заявил о вероятности злоупотреблений при снятии моратория на смертную казнь
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По словам руководителя КПРФ Геннадия Зюганова, возможность снятия в РФ моратория на смертную казнь обсуждалась еще пять лет назад. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что данное решение следует обсуждать, поскольку те, кто совершил это злодеяние, не имеют права ходить по земле.
По мнению депутата, тем не менее в этом вопросе может быть очень много злоупотреблений, в том числе и со стороны правоохранительной системы. В целом это должна быть исключительная мера, которая связана именно с подобного рода событиями.
Призывы о необходимости возвращения смертной казни зазвучали в обществе после теракта в «Крокус Сити Холле». Тем не менее депутаты Госдумы призывают к осторожности на фоне споров из-за этого.
Напомним, что в пятницу вечером в концертном зале «Крокуса» произошел расстрел посетителей концерта группы «Пикник» и возгорание здания. В результате теракта погибло 139 человек.