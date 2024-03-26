Лидер КПРФ Зюганов заявил о вероятности злоупотреблений при снятии моратория на смертную казнь

По словам руководителя КПРФ Геннадия Зюганова, возможность снятия в РФ моратория на смертную казнь обсуждалась еще пять лет назад. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что данное решение следует обсуждать, поскольку те, кто совершил это злодеяние, не имеют права ходить по земле.

По мнению депутата, тем не менее в этом вопросе может быть очень много злоупотреблений, в том числе и со стороны правоохранительной системы. В целом это должна быть исключительная мера, которая связана именно с подобного рода событиями.

Призывы о необходимости возвращения смертной казни зазвучали в обществе после теракта в «Крокус Сити Холле». Тем не менее депутаты Госдумы призывают к осторожности на фоне споров из-за этого.

Напомним, что в пятницу вечером в концертном зале «Крокуса» произошел расстрел посетителей концерта группы «Пикник» и возгорание здания. В результате теракта погибло 139 человек.