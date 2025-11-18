Лифт в Пскове, прошедший недавнее техобслуживание, резко упал с людьми

В Пскове произошло чрезвычайное происшествие в одном из жилых домов на улице Советской Армии. В понедельник, 17 ноября, пассажирский лифт с людьми внутри совершил резкое падение. В момент аварии в кабине находилась женщина с тремя малолетними детьми, сообщило «Псковское агенство информации» (ПАИ).

По предварительной информации, тормозная система лифта не сработала штатно, в результате чего кабина застряла между вторым и третьим этажами. Очевидцы из числа жильцов сообщили, что все четверо пострадавших испытали сильнейший шок. По их словам, люди не смогли устоять на ногах от испуга, а дети начали плакать.

При этом возникли разногласия в сроках прибытия аварийной службы. Жильцы утверждают, что помощь прибыла лишь спустя 40 минут после происшествия. В то же время директор компании «Псковтехсервис-ЖКХ» Артур Каухчан опроверг эти данные, заявив, что бригада выехала на место и прибыла в течение 20 минут.

Он также сообщил, что техническое обслуживание данного лифта, которое проводилось два месяца назад, осуществляет компания «Псковлифт». Представитель подрядчика уверяет, что тормоза в экстренной ситуации сработали, а автоматика остановила падение, и что поломка уже устранена.

