В Астрахани лифт с семьей рухнул с шестого этажа
В Астрахани ребенок пострадал при падении лифта в жилом доме
Фото: [Многоквартирный дом № 12 на Олимпийском проспекте в Мытищах/Медиасток.рф]
В Астрахани лифт с пятью пассажирами сорвался вниз с шестого этажа. В кабине находилась семья с детьми, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный Следственный комитет.
Как сообщает ведомство, лифт упал с шестого этажа. В этот момент в кабине находились пять человек, включая двух детей. Малолетний мальчик получил ушиб ноги из-за ЧП. Более тяжелых травм и последствий удалось избежать, так как сработала аварийная система остановки.
На месте работала следственная группа, которая выяснит причины инцидента и проверит качество технического обслуживания лифтового оборудования. Эти вопросы, вероятно, последуют к управляющей компании.
Ранее сообщалось, что в торговом центре Москвы пострадала женщина, находившаяся в лифтовой кабине.