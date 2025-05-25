В Астрахани лифт с семьей рухнул с шестого этажа

В Астрахани лифт с пятью пассажирами сорвался вниз с шестого этажа. В кабине находилась семья с детьми, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный Следственный комитет.

Как сообщает ведомство, лифт упал с шестого этажа. В этот момент в кабине находились пять человек, включая двух детей. Малолетний мальчик получил ушиб ноги из-за ЧП. Более тяжелых травм и последствий удалось избежать, так как сработала аварийная система остановки.

На месте работала следственная группа, которая выяснит причины инцидента и проверит качество технического обслуживания лифтового оборудования. Эти вопросы, вероятно, последуют к управляющей компании.

Ранее сообщалось, что в торговом центре Москвы пострадала женщина, находившаяся в лифтовой кабине.