Лица, пострадавшие от ботулизма, подали в суд против «Самоката» и «Кухни на районе»
Фото: [freepik.com]
12 сентября 2024 года первый иск против ООО «Умный ритейл» (бренд «Самокат») с требованием компенсации морального вреда из-за ущерба жизни и здоровью был зарегистрирован в Дорогомиловском районном суде Москвы. Об этом стало известно из судебной картотеки Москвы.
Юридический сервис Destra Legal, представляющий интересы истцов, подтвердил, что заявление связано с отравлением фасолью в салате «Лобио» от «Кухни на районе».
«Ответчик оперативно отказался удовлетворить наши требования на досудебном этапе, поэтому иск был подан одним из первых», — говорится в сообщении.
Истец также подал аналогичное заявление против ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») в тот же суд.
В июне свыше 100 человек в Москве обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма.
Пострадавшие заказывали лобио из компании «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от фирмы «Гастропорт».