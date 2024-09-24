Лица, пострадавшие от ботулизма, подали в суд против «Самоката» и «Кухни на районе»

12 сентября 2024 года первый иск против ООО «Умный ритейл» (бренд «Самокат») с требованием компенсации морального вреда из-за ущерба жизни и здоровью был зарегистрирован в Дорогомиловском районном суде Москвы. Об этом стало известно из судебной картотеки Москвы.

Юридический сервис Destra Legal, представляющий интересы истцов, подтвердил, что заявление связано с отравлением фасолью в салате «Лобио» от «Кухни на районе».

«Ответчик оперативно отказался удовлетворить наши требования на досудебном этапе, поэтому иск был подан одним из первых», — говорится в сообщении.

Истец также подал аналогичное заявление против ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») в тот же суд.

В июне свыше 100 человек в Москве обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма.

Пострадавшие заказывали лобио из компании «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от фирмы «Гастропорт».