«ЛизаАлерт» закроет информацию о приграничных районах

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил о закрытии информации о людях, разыскиваемых на приграничных территориях России. Об этом волонтерская организация сообщила в мессенджере.

Такой шаг объясняется соблюдением мер безопасности. В первую очередь, подчеркивается в сообщении, такое решение оградит родственников пропавших от звонков мошенников.

«Мы продолжим работу по заявкам в закрытом формате, используя все доступные инструменты», — говорится в сообщении.

В организации напомнили, что подать заявку все также можно по телефону горячей линии 8-800-700-54-52, а также заполнив онлайн-форму на сайте.

«ЛизаАлерт» представляет собой добровольческий поисково-спасательный отряд, занимающийся поиском пропавших без вести людей. Он основан 15 октября 2010 года.

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