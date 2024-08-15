Львова-Белова рассказала о психологическом состоянии курских семей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о психологическом состоянии семей из Курской области.

По ее словам, состояние семей с детьми на данный момент остается очень тяжелым. Она подчеркнула, что на данный момент им необходимо оказать психологическую поддержку в виде психологов и психотерапевтов. Ее слова приводят РИА Новости.

«Мы видим, что сейчас много здесь общественных деятелей и государственных чиновников, которые приезжают для того, чтобы внести свою лепту и поддержать эти семьи. Потому что видим, что психологическое состояние очень тяжелое», — сказала Львова-Белова.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка рассказала, что в московских федеральных клиниках продолжают проходить лечение четверо раненых в Курской области детей.

ВСУ 6 августа вторглись на территорию Курской области, прикрываясь массированным обстрелом Суджанского района региона. В связи с этим с приграничных районов началась эвакуация мирных граждан.

На данный момент бои у курского приграничья продолжаются. Там работают российские военные, которые выполняют операцию по вытеснению украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов создал Координационный совет по безопасности приграничья.