Любителям рыбалки в Подмосковье рассказали о правилах безопасности на водоемах

По словам замначальника ведомства Сергея Прокопюка, перед рыбалкой следует проверить исправность судна и убедиться, что в нем нет течи. С собой рекомендуется взять спасательные средства, а также емкость для откачки воды.

Если используется резиновая лодка, необходимо помнить о том, что в ней нельзя вставать и перегибаться за борт. Кроме того, на таком плавсредстве не рекомендуется заплывать в места с острыми камнями, корягами и мусором, так как там возрастает риск повреждения.

Прокопюк отметил, что если лодка перевернулась, то следует ухватиться за корму или нос и плыть за судном к берегу.

Он добавил, что работники ведомства провели профилактические беседы с любителями рыбалки.