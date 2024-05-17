Лжесоцработниц, подозреваемых в краже более миллиона рублей у пенсионерки, задержали в Подмосковье

Сотрудники Управления уголовного розыска задержали жительниц Челябинской области, подозреваемых в хищении денег у пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в квартиру к пенсионерке пришли две гражданки, которые представились социальными работниками, которые сообщили о программе по замене 5-тысячных купюр. Потерпевшая пригласила их на кухню, а сама пошла в комнату, чтобы принести наличные для обмена.

Пока одна лжесоцработница отвлекала хозяйку разговорами, вторая проникла в комнату и похитила из шкафа более миллиона рублей. После чего обе скрылись. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, отследили маршрут их передвижения и задержали на одной из улиц Чехова.

Со слов задержанных, похищенные денежные средства они поделили между собой и потратили на личные нужды. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности злоумышленниц к совершению аналогичных преступлений на территории региона.