Лжецелительниц, похитивших у пенсионерки золотые украшения и деньги, задержали в Подольске

Сотрудники уголовного розыска задержали в подмосковном Подольске ранее неоднократно судимых за мошенничество 37-летнюю жительницу Курска и 46-летнюю жительницу Хабаровского края, подозреваемых в совершении аналогичного преступления. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что на Октябрьском проспекте одна из злоумышленниц подошла к 69-летней местной жительнице и сообщила, что видит у нее серьезное заболевание. Лжецелительница предложила пенсионерке присесть на лавочку, где провела ей якобы магический ритуал с помощью иголок. После этого к ним подошла знакомая аферистки и предупредила, что на пожилую женщину наложена порча. Для снятия сглаза надо принести ее фотографию, деньги и драгоценности, которые необходимо положить в черный носок и завязать.

Доверчивая гражданка выполнила указания. Затем одна из правонарушительниц сожгла фото и после обряда исцеления отдала носок с содержимым обратно, предупредив не развязывать его до вечера. Придя домой, пожилая женщина обнаружила вместо золотых украшений и денег лишь камни и бумагу. Сумма общего материального ущерба составила более миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления в кафе на Симферопольском шоссе. Злоумышленницы планировали отправиться в Курск, где проживала одна из них.