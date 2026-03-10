Макароны с фаршем подкосили целую школу: в Челябинске дети и педагог попали в больницу

В Челябинске разгорается скандал вокруг частной школы «Марко Поло», где отравились ученики младших классов. По информации 74.RU , пострадавшие есть во всех параллелях с первого по четвертый класс, а также один из педагогов.

Мать одной из четвероклассниц рассказала, что ее дочь с тяжелым состоянием — рвотой, высокой температурой и расстройством — была госпитализирована. По ее словам, недомогание началось после того, как в среду дети ели макароны с фаршем. Женщина уточнила, что заболели не меньше 30 детей, в том числе почти целый класс ее дочери и параллельный.

Директор школы Александр Нагнич подтвердил, что у пострадавших диагностирован сальмонеллез. Он пояснил, что подозрение пало на еду, которую привозит сторонний поставщик. На следующий день после обеда дети массово почувствовали себя плохо. Администрация школы оперативно провела дезинфекцию, обратилась к поставщику и в Роспотребнадзор. В праздничные дни пришли первые результаты анализов, подтвердившие сальмонеллез. Сейчас работа школы полностью приостановлена, ведутся обработки, и учреждение ожидает дальнейших предписаний от надзорного ведомства.