Марочко: на краснолиманском направлении резко активизировались украинские диверсанты
Фото: [Сергей Аверин/РИА Новости]
Диверсионно-разведывательные группы ВСУ за последние дни стали фиксироваться в четыре раза чаще, чем в среднем за прошедшую неделю.
Такое положение, по утверждению подполковника Луганской народной республики, отмечается на сватовско-кременском участке обороны. Украинские военные пытаются вскрыть оборонительную линию ВС РФ, выявить огневые точки, зоны ответственности различных российских подразделений и так далее. Все это необходимо для успешного ведения наступательных действий. ВСУ по прежнему пытаются пробить российскую линию обороны. Про это он написал в своем микроблоге.
Андрей Марочко также сообщил, что в районе Артемовска подразделения ВС РФ отбили атаку украинских частей. По наступающему противнику нанесли удары авиация и артиллерия, враг в беспорядке откатился на исходные позиции.