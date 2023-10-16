Украинская армия стала терять на двух направлениях заметно больше своих солдат, чем под Донецком.

Раньше донецкий участок фронта был более важен для Киева, об этом говорили традиционно высокие потери ВСУ в этом месте. По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, донецкое направление на протяжении последних шести месяцев лидировало по потерям ВСУ. Теперь ситуация изменилась.

«Резко возросли потери противника на купянском и краснолиманском направлении. Совокупно они превысили потери на донецком направлении», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. Андрей Марочко указал, что высокие потери становятся результатом «мясных штурмов», которые совершает украинская армия.