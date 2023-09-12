Марочко рассказал о нарастании напряжения между националистическими и регулярными частями ВСУ

Дело доходит до угроз собственноручного наказания. В качестве примера он привел случай, который произошел на Краснолиманском направлении.

По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, боевики «Азова»* понесли очень большие потери в результате неудачного штурма российских позиций под Червоной Дибровой. Атака провалилась из-за того, что их не поддержали части 67-й механизированной бригады. Сразу после окончания атаки азовцы прибыли в штаб, чтобы разобраться с военными.

«Те, с кем обсуждалась наступательная операция, по ротации выведены, а вновь прибывшие не знали о действиях националистов», - объяснили радикалам причину своего бездействия военные.

По словам Андрея Марочко, затем последовала ссора, в результате которой представители «Азова»* пообещали при повторении подобного случая самостоятельно наказать всех виновных.

*Признан в России террористической организацией, запрещен на ее территории