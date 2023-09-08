Марочко рассказал о смене ВСУ своей тактики на Краснолиманском направлении

Украинская армия перестала просто переть в лобовую атаку. Теперь она старается сочетать действия штурмовых групп с контрбатарейной борьбой.

Такая тактика, по утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, отмечена в районе Червоной Дибровы. Возле этого населенного пункта неприятель стал добавлять к обычным атакам и позиционную борьбу.

«Комбинируют штурмовые действия с позиционными. После «накатов» идет активная контрбатарейная борьба», заявил Андрей Марочко.

Он добавил, что враг вынужденно применяет такие действия. Таким образом он пытается выиграть время на ротацию подразделений и восстановление боеспособности своих штурмовых групп.