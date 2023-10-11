Марочко сообщил о провале украинского штурма на купянском направлении

ВСУ пытаются продвинуться вперед под Купянском, но все их попытки неизменно срываются российскими бойцами.

Подполковник Луганской народной республики в отставке сообщил, что противник пытался перейти в атаку северо-западнее города. В этой попытке были задействованы три штурмовые группы, численность каждой составляла порядка взвода пехоты.

«Попытались вклиниться в нашу линию обороны, и отрезать от снабжения передовые подразделения», - указал Андрей Марочко.

Его слова привели РИА Новости. По утверждению эксперта, замысел неприятеля был вовремя предугадан, по врагу нанесли мощный удар артиллерией и огнеметами «Солнцепек». После этого противнику пришлось откатиться на прежние позиции и на время отказаться от каких-либо активных действий. Потери украинских войск до сих пор еще считают, пытаясь установить их истинную цифру.