«Ночь в огне: 73 беспилотника уничтожены». Раскрыты детали ночной атаки на Тульскую область

В результате масштабной атаки украинских беспилотников на Тульскую область пострадала местная жительница. В регионе было ликвидировано 73 БПЛА, о чем в своем канале в мессенджере «Максе» сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Тульская область снова подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. <...> В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских БПЛА», - проинформировал он.

Глава региона также отметил, что атака привела к повреждениям на линиях электропередачи и на промышленном объекте в Новомосковске. В настоящий момент на месте работают аварийные и оперативные службы.

Ранее сообщалось о том, что ПВО уничтожила восемь беспилотников на подлете к Москве.