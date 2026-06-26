«Ночь в огне: 73 беспилотника уничтожены». Раскрыты детали ночной атаки на Тульскую область
Губернатор Миляев: при атаке БПЛА ранена жительница Тульской области
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В результате масштабной атаки украинских беспилотников на Тульскую область пострадала местная жительница. В регионе было ликвидировано 73 БПЛА, о чем в своем канале в мессенджере «Максе» сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Тульская область снова подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. <...> В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских БПЛА», - проинформировал он.
Глава региона также отметил, что атака привела к повреждениям на линиях электропередачи и на промышленном объекте в Новомосковске. В настоящий момент на месте работают аварийные и оперативные службы.
Ранее сообщалось о том, что ПВО уничтожила восемь беспилотников на подлете к Москве.