Марочко: Украина приступила к возведению оборонительной линии под Харьковом
Фото: [© Сергей Аверин/РИА Новости]
Киев встревожен продвижением российской армии на этом направлении, поэтому на строительство полосы укреплений брошены большие силы.
По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, в постройке фортификационных объектов задействованы не только военные, но и гражданские службы.
«На работах задействована не только военная техника, но и коммунальные службы и частные предприятия», - указал он.
Его слова привели РИА Новости. Андрей Марочко сообщил, что строительство развернуто юго-восточнее Харькова. Там роют траншеи и рвы, делающие местность недоступной для бронетехники. Территорию готовят к массовым установкам минных полей. С помощью этих фортификаций ВСУ надеются удержать город.