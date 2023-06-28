Марочко: украинская армия снизила активность в ЛНР из-за больших потерь
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Российские военные отметили, что на луганском направлении ВСУ резко снизили интенсивность боевых действий.
Подполковник Луганской народной республики в отставке считает, что заметное снижение количества атак со стороны украинцев говорит о том, что их части понесли большие потери.
«Это вызвано регулярными потерями вооруженных формирований Украины, а также исчерпанием наступательного потенциала», - указал Андрей Марочко.
Его слова привело ТАСС. Ранее он сообщил, что в районе города Кременная российские части уничтожили целую колонну ВСУ, уничтожив большое количество живой силы противника и его техники. Таким образом, была сорвана переброска украинских резервов с одного участка фронта на другой.