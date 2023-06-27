Инцидент произошел под Соледаром. По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, украинской армией был нанесен удар запрещенными химическими веществами.

«При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», - описал Андрей Марочко их действие.

Это далеко не первый подобный случай. Только в 2023 году было зафиксировано несколько случаев применения химоружия со стороны Украины. Сами украинцы даже не скрывают этого, показывая на видео химические гранаты западного производства, а также дроны для сброса подобных боеприпасов.