Марочко: украинские военные атаковали российские войска химическими боеприпасами
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В данный момент специалисты по химическому оружию пытаются определить, какие типы отравляющих веществ использовали ВСУ.
Инцидент произошел под Соледаром. По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, украинской армией был нанесен удар запрещенными химическими веществами.
«При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», - описал Андрей Марочко их действие.
Это далеко не первый подобный случай. Только в 2023 году было зафиксировано несколько случаев применения химоружия со стороны Украины. Сами украинцы даже не скрывают этого, показывая на видео химические гранаты западного производства, а также дроны для сброса подобных боеприпасов.