Марочко: украинским новобранцам начали выдавать сильно ношенную форму и средства защиты

Представитель ЛНР отметил, что мобилизованным украинцам стали вручать на сборных пунктах обмундирование, которое практически непригодно к носке.

Подполковник Луганской народной республики в отставке сообщил, что такие случаи отмечены на призывном пункте в Харькове. Там будущим военнослужащим вручают форму 2-го и 3-го срока носки.

«Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах», - сообщил Андрей Марочко.

Его слова привели РИА Новости. Точно так же обстоят дела и со средствами индивидуальной защиты. Тем же, кто хочет получить новую униформу, предлагают приобрести ее за свой счет. Протестующих ожидают репрессии, их пообещали отправить в качестве штурмовиков в атакующие на передовой подразделения.