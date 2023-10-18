Марочко: украинской армии пришлось отказаться от своих передовых позиций в районе Купянска

Это стало возможным в результате интенсивного воздействия на противника российской артиллерией и авиацией. Вдобавок ко всему, пути подвоза снабжения украинцев попали под огневой контроль со стороны ВС РФ. Об этом рассказал Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке. Части ВСУ отступили с позиций, расположенных северо-восточнее и восточнее Купянска.

Его слова привели РИА Новости. Эксперт утверждает, что ранее ВСУ пытались отбить даже утраченные рубежи, но сейчас окончательно отказались от этого и откатились в глубину своей обороны. Они теперь сделали ставку на защиту еще имеющихся в их распоряжении мест.