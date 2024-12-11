Украинская армия приступила к дистанционному минированию местности под Кременной. Такое заявление сделал Андрей Марочко, подполковник Луганской Народной Республики в отставке. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Марочко, украинские военнослужащие вновь приступили к практике минирования серой зоны дистанционными способами. В частности, они попытались заминировать район Серебрянского лесничества, которое находится неподалеку от Кременной.

«Украинские боевики произвели серию залпов из РСЗО по лесному массиву. Боеприпасы оказались кассетного типа с немецкими противотанковыми минами AT2», — указал он.

Марочко добавил, что в последнее время ВСУ не использовали такие мины, хотя раньше их активно применяли. Теперь же украинские военные стали себе позволять повышенный расход боеприпасов, а также увеличение площади минных постановок. Все это говорит о том, что Киев получил свежие поставки оружия от Запада.

Ранее Марочко сообщил, что в районе Сватово начала сыпаться украинская оборонительная линия. Военнослужащие стали самовольно оставлять свои позиции и уходить в тыл. Это напоминает временами бегство. При этом другая часть украинских бойцов продолжает сопротивление.