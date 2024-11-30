Эксперт Марочко: бойцы ВСУ стали бросать свои позиции у Сватово

Украинская линия фронта в районе Сватово постепенно начинает сыпаться. Боевики ВСУ стали бросать позиции и отступать в тыл. Такую точку зрения высказал Андрей Марочко, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке. Его точку зрения привел ТАСС.

Эксперт сообщил, что позитивные для ВС РФ признаки стали наблюдаться на сватовском направлении. Возле населенного пункта Надия украинские военнослужащие начали оставлять свои позиции.

«Больше это похоже на бегство или самовольное оставление позиций, но вместе с тем противник пока еще сопротивляется на данном участке местности», — указал он.

Ранее Марочко рассказал об уничтожении укрепрайонов ВСУ, которые находились рядом с Макеевкой. Российские бойцы захватили высоту, которая имеет стратегическое значение, поскольку господствует над местностью и позволяет контролировать прилегающую территорию.