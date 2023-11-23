Марочко: ВСУ начали придумывать способы преодолеть дефицит боеприпасов

Андрей Марочко сообщил, что в районе Кременной российские военнослужащие отметили заметный рост применения украинцами ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Украинские боевики пытаются компенсировать снижение работы артиллерии другими средствами», - так он объяснил интенсификацию применения БПЛА.

Его слова привели РИА Новости. Подполковник Луганской народной республики добавил, что помимо этого с украинской стороны стали заметно чаще вести стрелковый огонь, а также вести обстрелы из боевых машин пехоты. Все это также является стремлением сохранить боевой потенциал украинских частей. Они не могут часто стрелять из орудий, особенно натовских калибров, из-за серьезной нехватки боеприпасов, и компенсируют это огнем из других вооружений.