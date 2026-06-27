Блогер Сардаров назвал цены в Швейцарии безумными после покупки чашки кофе

В одном из цюрихских ресторанах Амиран заказал чашку кофе. Когда ему принесли счет, блогер был шокирован: стоимость напитка составила €20. В пересчете на рубли это составило около 1700. Сардаров назвал цену безумной и отметил, что такого он не ожидал.

Он также сравнил цены с московскими. По словам Сардарова, сейчас высокие цены установились и в столице России. Качественный сервис и хорошая еда дорого стоят везде, независимо от страны. Блогер подчеркнул, что это реальность, с которой приходится сталкиваться и в России, и за рубежом.

Напомним, что ранее Амиран, который уезжал жить в США, неоднократно высказывался о жизни за границей. Он призывал россиян не путать туризм с эмиграцией и довольно резко отзывался о быте в США.

Ранее диетолог Ольга Редина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, почему вместо кофе лучше пить цикорий.