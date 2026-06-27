Блогер Сардаров назвал цены в Швейцарии безумными после покупки чашки кофе
«Лента.ру»: популярный блогер Сардаров шокирован ценой чашки кофе в Цюрихе
Фото: [соцсети]
Известный российский блогер Амиран Сардаров, прославившийся своим YouTube-шоу «Дневник хача», находясь в Швейцарии, столкнулся с неожиданно высокими ценами, пишет «Лента.ру».
В одном из цюрихских ресторанах Амиран заказал чашку кофе. Когда ему принесли счет, блогер был шокирован: стоимость напитка составила €20. В пересчете на рубли это составило около 1700. Сардаров назвал цену безумной и отметил, что такого он не ожидал.
Он также сравнил цены с московскими. По словам Сардарова, сейчас высокие цены установились и в столице России. Качественный сервис и хорошая еда дорого стоят везде, независимо от страны. Блогер подчеркнул, что это реальность, с которой приходится сталкиваться и в России, и за рубежом.
Напомним, что ранее Амиран, который уезжал жить в США, неоднократно высказывался о жизни за границей. Он призывал россиян не путать туризм с эмиграцией и довольно резко отзывался о быте в США.
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