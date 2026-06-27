Воробьев оценил ситуацию на АЗС в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с бензином на заправочных станциях региона полностью контролируемая.

В интервью «Интерфаксу» он признал, что очереди на АЗС действительно наблюдаются, однако они не свидетельствует о дефиците топлива или сбоях в работе.

«Ситуация контролируемая. Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно. Мы делаем все, чтобы (ситуация — «Подмосковье сегодня») нормализовалась», — сказал Воробьев.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак также оценил ситуацию на топливном рынке России, отметив, что топлива в стране достаточно, а перестройка логистических связей займет некоторое время.

По информации издания «Ведомости», правительство РФ сейчас разрабатывает план действий, направленный на стабилизацию топливного рынка в стране. В качестве одной из возможных мер рассматривается выпуск нефтепродуктов с эксплуатационными характеристиками, допускающими отклонения от установленного технического регламента.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил очереди на АЗС.