Трагедия на дне рождения: в Солнечногорске подростки отравились наркотическим веществом
ТАСС: в Подмосковье двое подростков умерли от отравления наркотическим веществом
В одном из частных домов Подмосковья случилась трагедия: подростки собрались на празднование дня рождения. Во время вечеринки они употребили запрещенное вещество, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Вскоре после приема вещества двоим присутствующим стало плохо. Спасти их не удалось — они скончались на месте. Еще шестерых госпитализировали в тяжелом состоянии. Трое из подростков находятся в реанимации, врачи борются за их жизни.
На место происшествия работают следователи и сотрудники прокуратуры. Ведомство взяло ситуацию под личный контроль. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Окончательные выводы о причинах смерти и степени вины участников будут сделаны после доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз. Правоохранители не исключают, что по факту произошедшего возбудят уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье на употребление наркотиков проверили почти 45 тысяч подростков.