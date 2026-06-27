Трагедия на дне рождения: в Солнечногорске подростки отравились наркотическим веществом

В одном из частных домов Подмосковья случилась трагедия: подростки собрались на празднование дня рождения. Во время вечеринки они употребили запрещенное вещество, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Вскоре после приема вещества двоим присутствующим стало плохо. Спасти их не удалось — они скончались на месте. Еще шестерых госпитализировали в тяжелом состоянии. Трое из подростков находятся в реанимации, врачи борются за их жизни.

На место происшествия работают следователи и сотрудники прокуратуры. Ведомство взяло ситуацию под личный контроль. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Окончательные выводы о причинах смерти и степени вины участников будут сделаны после доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз. Правоохранители не исключают, что по факту произошедшего возбудят уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на употребление наркотиков проверили почти 45 тысяч подростков.