Mash: рэпер Гуф в рехабе мучается от галлюцинаций и думает, что он в тюрьме

Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, очень тяжело проходит реабилитацию в наркоклинике. Его мучают галлюцинации. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно предоставленной информации, Долматов стал очень проблемным пациентом для рехаба. У него регулярно появляются галлюцинации, и тогда он думает, что находится не в медицинском учреждении, а в тюрьме. На него так сильно повлияла отмена приема наркотических веществ.

«Картавый талант сейчас лежит в одноместной палате и жалуется, что ему скучно», — указал микроблог.

Известный рэпер тяжело переносит изоляцию от внешнего мира. Мобильный телефон у него изъят, а посещения родных и близких полностью запретили. До этого ломка у Гуфа приводила к тому, что он постоянно просил забрать его из клиники и даже пытался сбежать.

Ранее сообщалось, что правоохранители засомневались в адекватности Гуфа и по этой причине надели на него электронный браслет. Он отслеживает его местоположение и подаст сигнал тревоги, если тот попытается покинуть Московскую область.