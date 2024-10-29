Рэпера Гуфа сочли склонным к побегу и надели электронный браслет

Известному рэп-исполнителю Гуфу надели электронный браслет, так как следственные органы сомневаются в его намерениях оставаться на месте. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Причиной для этого стал инцидент в бане, где музыкант устроил потасовку, а также его неадекватное поведение во время допроса и беседы с судебными приставами.

Электронное устройство позволяет отслеживать местоположение рэпера и ограничивает его возможность покинуть пределы Московской области.

По полученной информации, Гуфа временно разместили в рехабе, чтобы избежать ответственности. Исполнитель сообщил о ломке родственникам и пожелал обратиться в клинику для лечения.

Несмотря на это, ему разрешили выступать на концертах, но запретили общаться с потерпевшим и посещать место преступления, как уточнил ТАСС адвокат Сергей Жорин.

Музыкант может давать концерты в России и за рубежом, как подтвердил телеграм-канал SHOT. Однако артист оставил алкогольные напитки в райдере после задержания.

Ранее рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже в Подмосковье.