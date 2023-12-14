Украинцы должны были сидеть в обороне, чтобы экономить силы, но их вынудили проводить активные действия.

Известный миллиардер сообщил, что еще несколько месяцев назад рекомендовал Киеву вести пассивную оборону. Правительство Зеленского поддалось на давление зарубежных союзников, которые настаивали на контрнаступлении.

«Тот, кто атакует укрепленные позиции, понесет большие потери, но Запад очень настойчиво заставлял их наступать», - указал он в одной из социальных сетей.

В итоге ВСУ потеряли большое число своих бойцов, и теперь Украине не хватает солдат для сдерживания российской армии. ВС РФ теснят украинцев по всей линии боевого соприкосновения, захватывая все новые и новые территории.