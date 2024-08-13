«Массажиста», подозреваемого в разбойном нападении, задержали подмосковные полицейские

Сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Красногорск по подозрению в разбойном нападении задержали 29-летнего уроженца Республики Дагестан, ранее судимого за кражу. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что местный житель в одном из телеграмм-каналов нашел массажиста, с которым договорился о встрече у себя в квартире. Вечером «специалист» приехал по указанному адресу и попросился помыть руки. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он прошел на кухню и взял нож. Используя его, а также имеющийся при себе пистолет, он похитил у клиента деньги, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба составила более восьмисот тысяч рублей.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и при силовой поддержке Росгвардии задержали его по месту временного проживания в городе Видное. В ходе обыска квартиры обнаружен и изъят нож, используемый при совершении преступления, а также денежные средства.

Красногорским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оперативники проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанного.