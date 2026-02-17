«Массированная воздушная атака». За пять часов ПВО сбили над тремя областями 13 дронов

Во вторник, 17февраля, российское оборонное ведомство сообщило об успешном отражении воздушной атаки на приграничные регионы.

В течение пяти часов силы противовоздушной обороны вели работу по перехвату и ликвидации беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих украинским формированиям.

Как уточнили в министерстве, инциденты фиксировались в вечернее время. С 15:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО обнаружили и нейтрализовали в общей сложности 13 целей в небе над тремя субъектами федерации. Наибольшее количество БПЛА — девять единиц — было уничтожено над территорией Белгородской области. Еще три беспилотника подавлены в воздушном пространстве Курской области, и один — над Брянской областью, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что Сочи отразил три волны беспилотников.