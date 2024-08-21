Массовая авария с участием грузовика произошла на шоссе в Химках

На Ленинградском шоссе в Химках произошла массовая авария, там столкнулись сразу пять машин, сообщают очевидцы.

Кадры с места дорожно-транспортного происшествия публикует канал «ДТП и ЧП Москва и МО». По предварительным данным, причиной аварии стал большегруз.

По неподтвержденной информации, в результате массового ДТП один человек получил травмы — пассажирка автомобиля такси.

На месте работают экстренные службы. Движение по участку шоссе, где произошла авария, затруднено.