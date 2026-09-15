Атака беспилотников ВСУ на регионы России 15 сентября 2026: ПВО сбила 40 дронов над Самарской областью

В ночь на 15 сентября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников и ракет Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Самарской области, где силы ПВО уничтожили более 40 БПЛА, повреждено промышленное предприятие и жилые объекты. В Ростовской области Таганрог подвергся массированной ракетной атаке. В Донецкой Народной Республике один человек погиб и четверо пострадали.

Самарская область: более 40 сбитых БПЛА, повреждено промпредприятие

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотников. Погибших нет. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектах, в которых были выбиты окна. Ведет работу оперативный штаб. Губернатор напомнил о запрете на публикацию фото и видео с последствиями атаки.

Ростовская область (Таганрог): массированная ракетная атака

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог в ночь на 15 сентября подвергся массированной ракетной атаке. По информации, погибших и пострадавших нет, но были зафиксированы повреждения домов, магазинов и складов. В нескольких местах возникли возгорания. Экстренные службы работают на местах происшествий.

Тульская область: один сбитый БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на 15 сентября силы ПВО Минобороны России уничтожили над регионом один украинский дрон. По его словам, пострадавших нет. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры тоже не зафиксировали. В области по-прежнему сохраняется опасность атаки беспилотников.

Донецкая Народная Республика: один погибший, четверо раненых

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб, еще четверо мирных жителей получили ранения из-за атак ударных БПЛА и детонации взрывоопасного предмета. В поселке Степное Волновахского муниципального округа удар пришелся по легковому автомобилю, в результате погиб мужчина 1974 года рождения. В Ленинском районе Донецка под удар попала территория локомотивного депо. Пострадали трое сотрудников предприятия. Еще один человек пострадал в поселке городского типа Старомихайловка.

Белгородская область: беспилотная опасность

В сообщениях оперштаба Белгородской области жителей предупредили о беспилотной опасности. К утру 15 сентября в регионе сохраняется угроза атаки.

Курская область: беспилотная опасность

В сообщениях оперштаба Курской области жителей предупредили о беспилотной опасности. К утру 15 сентября в регионе сохраняется угроза атаки.

Севастополь: воздушная тревога

Глава Севастополя Михаил Развожаев дважды сообщал о воздушной тревоге в городе, к утру угроза миновала.

Другие регионы: режим опасности и ограничения полетов

Режим беспилотной опасности объявлялся также в Воронежской и Пензенской областях. Ночью 15 сентября ограничения на прием и вылет самолетов вводились в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Самары, Ульяновска, Пензы, Саратова и Тамбова. Аэропорт Нижнего Новгорода с 23 часов работал по согласованию.